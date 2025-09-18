El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, avanza con moderación en la jornada y toca los 15.200 puntos, tras caer ayer 0,24%.

Los resultados se dan luego de conocer que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos. Además, apuntó a dos recortes más a finales de año.

Los valores que más suben son Arcelor Mittal 2,6%, Merlin 1,15%, ACS 1%. Los que más caen son Aena -3,5$, Rovi con -1,6% y Solaria -0,8%.

En Europa, el Dax alemán repunta 1,28%, mientras que el Cac de París gana 1,12%. Por su parte, el FTSE 100 de Londres sube un leve 0,42%.

En Asia, las bolsas chinas han caído por la recogida de beneficios. El índice chino Shanghai bajó 1,15%. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong recortó un 1,35%, y las empresas de semiconductores se disparan 6%, mientras que las acciones relacionadas con IA ganan más de 3%.

Respecto al euro, cotizó a US$1,18 y el petróleo Brent, de referencia en Europa, baja 0,25% hasta los US$67,78.