El Ibex 35 alcanza nuevo récord histórico tras alza del Banco Santander

La bolsa española registra un nuevo récord histórico al alcanzar a las 10:45 horas de este miércoles los 16.100 puntos, gracias al empuje del Banco Santander, que, tras comenzar la sesión volátil con leves bajadas y subidas, se ha decantando por un alza de más del 3%.

A esa hora, el Ibex 35 sumaba 48,7 puntos, el 0,27%, y se situaba en los 16.130,3 puntos. En lo que va de año, el Ibex eleva sus ganancias a más del 39%.

Resultados del Banco Santander

El selectivo español ha logrado alcanzar la nueva cota histórica de los 16.100 puntos gracias a la revalorización del Banco Santander, de más del 3% tras cerca de dos horas de cotización en la que estuvo dominado por la volatilidad, tras presentar unos resultados empresariales de los nueve primeros meses del año en los que ganó 10.337 millones de euros, un 11% más.

A la subida de Santander le sigue la de Indra, con 1,5%; BBVA, con 1,05%; Caixabank, con 0,79%; Grifols, con 0,57%; y Repsol, con 0,48%.

Aena: el valor que más cede de la bolsa

Por el contrario, Aena es el valor que más cede de la bolsa con 2,85% tras ganar 1.579,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un incremento del 8,9% respecto a los 1.449,8 millones registrados en el mismo periodo de 2024, impulsado por el crecimiento de los ingresos.

A Aena le siguen en las caídas en el Ibex , Ferrovial, con 2,14% tras unos resultados peores de lo estimado al ganar 6.911 millones de euros, un 6,2% más que en los primeros nueve meses del año 2024.

En el mercado continuo, Airtificial y Pescanova adelantan en las subidas al Santander, con 6,09% y 4,73%, respectivamente.

Por lo que respecta a las materias primas, el oro registra un avance del 2,19% y se sitúa en 4.025 dólares el precio de la onza; mientras que el petróleo Brent, de referencia en Europa, sube el 0,40%, hasta los 64,66 dólares el barril. El bitcóin se revaloriza un 0,16%, hasta los 113.037,9 dólares.