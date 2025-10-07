El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, cotiza en tablas y se mantiene por encima de los 15.500 puntos. Mientras que el resto de bolsas europeas registran pequeños movimientos al alza.

Los valores que más suben son Indira (2,2%) y Puig, que avanza 1,8%. Los valores que más suben son Solaria (3,8%), que pone fin a cinco jornadas consecutivas de subidas tras la publicación de sus resultados del primer semestre.

Se suman también los recortes de Naturgy (-3,8%), Cellnex y Rovi han cedido a su vez 2% y un 1,7%, respectivamente. Por su parte, el Euro Stoxx 50 y el Dax alemán registran avances del 0,1%.

En Japón, la elección el fin de semana de Sanae Takaichi, figura políticamente pacifista y monetaria, impulsa al Nikkei a otro máximo histórico este martes. Mientras, el yen se debilita por debajo del nivel de 150 por dólar y se desplomó a un mínimo de dos meses.

El euro baja 0,5%, frente al dólar y se sitúa por debajo de los 1,17% dólares. Por otra parte, los precios del petróleo caen ligeramente. El Brent, de referencia en Europa, cae 0,26% hasta los 65, 29 dólares.