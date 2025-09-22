En la apertura de la bolsa española, el Ibex 35, principal indicador, abre a la baja al ceder 1% y perder los 15.100 puntos, informó la web Cinco Días.

La jornada está marcada por una de las mayores caídas del banco Sabadell que registró 4,4%, seguido por BBVA -2,8%, Bankinter -2,2% y Unicaja -2,1%.

Indra, por su parte, es el encargado de liderar los ascensos con una subida del 4,2%, seguida por Acciona y Mapfre, que avanzan más del 1%, y las empresas energéticas, con Naturgy a la cabeza.

En cuanto a las demás bolsas europeas, el Dax alemán cede 0,7%, mientras que el Cac francés recorta 0,2% y el FTSE 100 de Londres cotiza plano. En Asia, el Nikkei de Japón recupera posiciones y cierra con un alza de 1%.

Las bolsas chinas muestran signo dispar. El Banco Popular de China mantuvo su tasa preferencial de préstamos de referencia sin cambios el lunes, manteniendo niveles récords bajos en medio de desafíos económicos domésticos.

Por otro lado, el euro se deprecia ligeramente hasta los US$1,1727 dólares. El petróleo Brent, de referencia en Europa, avanza 0,60% hasta superar los US$67 dólares el barril.