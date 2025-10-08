De acuerdo con la web Cinco Días, el Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, rebota y acelera las ganancias tras la apertura. El selectivo sube alrededor de medio punto porcentual y toca el nivel de los 15.600 puntos.

Los valores que más suben hoy son Arcelor Mittal (3,2%), Indra (1,9%), Acerinox (1,7%). Mientras que los que más bajan son Rovi (-1%), Aena (-0,4%) e Inditex (-0,1%).

El resto de las bolsas europeas cotizan con alzas. El Cac de París y el Mib italiano suman alrededor del 0,8%, mientras que el Dax alemán y el Ftse 100 de Londres avanzan 0,3%.

En Asia las acciones siguen a la baja. Los mercados de China y Corea del Sur están cerrados por festivo y el Nikkei de Japón cae 0,34%.

El mercado está pendiente de nuevas actualizaciones respecto al cierre del gobierno estadounidense, que pese a todo parece no haber afectado demasiado.

Por otro lado, el euro se deprecia 0,29%, hasta los US$1,1621, su nivel más bajo en un mes y el Brent, de referencia en Europa, sube 0,7% hasta los US$65,91 por barril.