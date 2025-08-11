Bolsa española: el Ibex 35 sube 0,91% en su quinta sesión seguida al alza

La Bolsa española ha repuntado este viernes 0,91% en su quinta jornada consecutiva al alza y ha cerrado por encima de los 14.800 puntos, nuevo máximo desde 2008, ante el avance en las negociaciones para alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania y pese a los aranceles.

El principal índice del mercado nacional, el Ibex 35, ha sumado 134, puntos, 0,91 %, y ha terminado de cotizar en 14.824 enteros, su mejor nivel desde el 3 de enero de 2008. Con ello gana 4,94% esta semana e incrementa su rendimiento en lo que va de año a 27,86%.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

El selectivo ha abierto la jornada en positivo y ha mantenido esta tendencia durante toda la sesión animado por los avances para alcanzar un alto en fuego en Ucrania y por el buen tono de Wall Street y pese a que ayer entraron en vigor los aranceles recíprocos de Estados Unidos.

Dentro de los grandes valores, BBVA ha sumado 2,87%, segundo valor más alcista de la tabla; Banco Santander, ha ganado 2,32%; Inditex, 0,38%; Telefónica, 0,5% y Repsol, 0,41%. Se ha desmarcado Iberdrola al bajar el 0,38 %.