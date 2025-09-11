El Ibex 35, principal selectivo de la bolsa española, repunta en el inicio de la jornada 0,5%, gracias a una nueva jornada de ascensos de Inditex, informó la web Cinco Días.

Los títulos de Inditex avanzan 2,2% tras la fuerte subida del miércoles (6,5%). Por otro lado, Grifols y Solaria lideran los recortes con caídas de 1% seguidas por Puig, que cede 0,8&. La firma de cosmética sigue penalizada por la publicación de sus cuentas de resultados trimestrales el pasado martes.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En Asia, las acciones de Japón y Taiwán marcan récords por el impulso de las tecnologías y la esperanza de un recorte de la Fed. Los inversores esperan buenas cifras del IPC en Estados Unidos después de un índice de precios al consumidor (IPP) favorable

En cuanto al IPP, se produjo una inesperada caída del 0,1% de agosto con respecto al mes anterior. Esto supone la primera disminución en términos de inflación mayorista en Estados Unidos.

MÁS INFORMACIÓN: Wall Street abre mixto tras caída de índice de precios al productor y con la subida de Oracle



Por otro lado, el Nikkei de Japón ganó 0,8%. Por su parte el índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, excluyendo Japón bajó 0,1% debido en parte al lastre de Hong Kong, donde el índice Hang Seng bajó 0,9%.