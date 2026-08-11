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Resumen

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Los precios mundiales del trigo se dispararon un 5,8% en medio de la creciente preocupación por las continuas interrupciones en los flujos de exportación del Mar Negro. (Foto: iStock)
Los precios mundiales del trigo se dispararon un 5,8% en medio de la creciente preocupación por las continuas interrupciones en los flujos de exportación del Mar Negro. (Foto: iStock)
/ branex
Por Agencia EFE

El Índice de los precios mundiales calculado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) subió en julio debido las recientes olas de calor y los precios de la energía.

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