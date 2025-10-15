El oro sigue batiendo récord y alcanza los US$4.200 ante posibles recortes de la Fed

El precio del oro, considerado un activo refugio en tiempos de incertidumbre, sigue batiendo récord y supera los US$4.200 por onza, mientras el mercado descuenta un nuevo recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed), y se mantienen las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

A las 9.10 horas de este miércoles (7.10 GMT), el precio del oro ha alcanzado un nuevo máximo histórico intradía en los US$4.200,61 por onza, tras subir 1,38%, según datos de Bloomberg.

El pasado 8 de octubre, el oro superó por primera vez en su historia los US$4.000 por onza, y ya se revaloriza casi un 60% en el que puede ser su mejor resultado de un ejercicio desde 1979.

Algunos analistas como los de Bank of America han elevado sus previsiones para el metal amarillo, cuyo preció sitúan ahora en US$5.000 para el próximo año.

Preocupación por el mercado laboral estadounidense

El oro sigue revalidando máximos después de que el presidente de la Fed, Jeromen Powell, reiterase en la víspera que los economistas continúan preocupados por un aumento de las tendencias a la baja en un mercado laboral estadounidense “menos dinámico y algo más débil”.

“Si bien la tasa de desempleo se mantuvo baja hasta agosto, el aumento de las nóminas se ha desacelerado drásticamente, probablemente en parte debido a una disminución del crecimiento de la fuerza laboral”, según explicó.

En la reunión de septiembre, la Fed rebajó un cuarto de punto las tasas de interés hasta situarlos entre el 4 y 4,25% y abrió la puerta a que pudiera haber más recortes en lo que queda de año.

La próxima cita del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC en inglés) será los próximos 28 y 29 de octubre. Por su parte, la plata, que en la víspera renovó récord en los US$53,546, cotiza este miércoles en los 52,58 dólares.

