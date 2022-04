Los precios del oro caían un 1% y tocaban un mínimo de dos meses el miércoles, ya que el repunte del dólar por las expectativas de una subida más rápida de las tasas de interés en Estados Unidos reducía el atractivo del lingote.

A las 1209 GMT, el oro al contado bajaba un 0.2%, a US$ 1,900.93 por onza, tras haber caído a US$ 1,886.09, su mínimo desde el 25 de febrero. Los futuros del oro en Estados Unidos cedían un 0.1% a US$ 1,901.30.

“Estamos en un entorno que definitivamente no es el mejor para el oro”, dijo Carlo Alberto De Casa, analista de Kinesis. Añadió que el lingote se está desacelerando debido a la fortaleza del dólar y a las expectativas de una política de línea dura de la Reserva Federal.

El índice dólar, que mide el desempeño del billete verde frente a una cesta de seis divisas, escaló a un máximo no visto desde marzo de 2020 impulsado por la perspectiva de subidas agresivas de las tasas en Estados Unidos y los flujos de refugio avivados por la desaceleración del crecimiento en China y Europa.

“La presión inflacionaria puede ser positiva para el oro si los bancos centrales no son capaces de mantener el repunte de los precios bajo control”, dijo De Casa.

La subida de las tasas en Estados Unidos eleva el costo de oportunidad de mantener el oro, que no rinde intereses, al tiempo que impulsa al dólar, moneda en la que se cotiza. El billete verde también se considera un activo de refugio rival del oro durante las crisis económicas y políticas.

“Así que US$ 1,900 es claramente un nivel fundamental para la sesión de hoy (...) Mirando más allá, no parece ideal en este momento con el dólar en un máximo de 25 meses”, dijo Matt Simpson, analista de City Index.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 0.6%, a US$ 23.63 la onza; el platino ganaba un 0.9%, a US$ 929.14; y el paladio sumaba un 2.7%, a US$ 2,244.73.

VIDEO RECOMENDADO

El decano del Colegio Médico del Perú dio detalles de la reunión que sostuvo con el titular del Ministerio de Salud en la que debatieron la posibilidad de eliminar el uso de mascarillas en espacios abiertos.