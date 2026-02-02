El oro y la plata amortiguan su desplome inicial con caídas del entorno al 3%

El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata amortiguan el desplome que registraron en el inicio de la sesión de este lunes, con caídas que se reducen al entorno del 3 %.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 13 horas de este lunes (12 GMT), el oro baja el 2,66% y se cambia a 4.766,02 dólares.

No obstante, el metal amarillo ha llegado a descender durante la sesión un 10%, hasta tocar un mínimo intradía en los 4.402,95 dólares. El viernes, el oro ya cerró con una fuerte caída del 8,95%, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

De esta manera, el oro se aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares. El precio de la plata también reduce la caída inicial de este lunes, ya que a esta hora desciende el 3,28 %, hasta los 82,40 dólares, después de llegar a perder esta mañana un 16 % (mínimo en 71,38 dólares).

El pasado viernes, la plata se hundió un 26,36%, una caída inédita desde que hay registros oficiales, en 1976. La anterior más abultada de la plata al cierre de una sesión fue el 27 de marzo de 1980, cuando se dejó un 18,58%, según datos de Bloomberg.

Con estos dos días de fuertes caídas, la plata pierde más del 30% desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los 121,65 dólares.

El oro también cede el 15% desde los máximos del pasado 29 de enero. El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que esta tendencia del precio del oro “sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio”.

Asimismo, Según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

“El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad”, ha matizado Pinto.

Los analistas de eToro también han subrayado que la noticia de que Kevin Warsh podría ser nominado como presidente de la Fed fortaleció el dólar y modificó las expectativas de políticas monetarias, lo que desencadenó ventas forzadas del oro ante la disminución de la liquidez.

En opinión de eToro, pese a las caídas, los fundamentos del oro se mantienen intactos, ya que los bancos centrales continúan anclando la demanda.

En cuanto a la plata, consideran que es diferente al oro, ya que sigue siendo más frágil después de un exceso especulativo.