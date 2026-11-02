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Resumen

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El brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,82%, hasta los 110,23 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.(Foto: iStock)
El brent, el crudo de referencia de Europa, baja el 2,82%, hasta los 110,23 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.(Foto: iStock)
Por Agencia EFE

El precio del petróleo brent para entrega en enero cae este lunes casi el 3%, hasta situarse en los 110 dólares, pendiente de la situación en Oriente Medio, mientras los inversores mantienen el optimismo acerca de posibles avances en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán.

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