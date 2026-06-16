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El brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 3,79%, hasta los 79,96 dólares en el mercado de futuros de Londres. Foto: EFE.
El brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 3,79%, hasta los 79,96 dólares en el mercado de futuros de Londres. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cotiza este martes por debajo de los 80 dólares el barril.

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