El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto cotiza este martes por debajo de los 80 dólares el barril.

A las 14.30 horas, el brent, el crudo de referencia de Europa, desciende ese 3,79%, hasta los 79,96 dólares en el mercado de futuros de Londres.

El brent no cotizaba por debajo de los 80 dólares desde el pasado 3 de marzo, días después del inicio de la guerra en Irán.

A la espera de conocer los detalles del acuerdo

En la víspera, el brent se hundió 4,76%, hasta cerrar a 83,17 dólares el barril, tras anunciarse un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán que, previsiblemente, pondrá fin a la guerra y permitirá la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El texto del acuerdo se dará a conocer en las próximas 24 o 48 horas, según informó un alto funcionario de la Administración de Trump.

La reapertura del Estrecho de Ormuz

Asimismo, el presidente estadounidense, Donald Trump, señaló en la víspera que el estrecho de Ormuz ya está parcialmente abierto y confió en que lo esté completamente este viernes, en cuanto acabe el trabajo de desminado.

Así lo afirmó ante la prensa en la reunión bilateral que mantuvo con el mandatario francés, Emmanuel Macron, poco antes del inicio oficial de la cumbre del G7 en Évian (Francia).

Este lunes el líder republicano había afirmado en su red, Truth Social, que ya había barcos que se estaban saliendo de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. “El viernes estará completamente abierto”, aseguró.

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En este contexto, este martes, el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó que las negociaciones para alcanzar un acuerdo nuclear definitivo comenzarán el viernes en Suiza tras la firma del memorando de entendimiento que cerraron ayer con Estados Unidos para reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

“El viernes comenzará una nueva ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos para alcanzar un acuerdo final”, dijo Araqchí en una reunión con los embajadores y diplomáticos extranjeros en Teherán, según la agencia IRNA.

En este sentido, Trump ha asegurado que Irán nunca tendrá un arma nuclear y que, en caso de que eso suceda, el país sufrirá consecuencias inimaginables.