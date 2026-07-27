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Resumen

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El barril de brent, de referencia en Europa, con una caída del 8,02% se sitúa en 89,012 dólares.(Foto: EFE)
El barril de brent, de referencia en Europa, con una caída del 8,02% se sitúa en 89,012 dólares.(Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo brent, de referencia en Europa, amplió su caída respecto a la apertura de sesión y, después de dos horas y media de cotización, el barril cae un 8 % y se encuentra en 89 dólares, ante el optimismo que genera la pausa de ataques de EE.UU. a Irán por segundo día consecutivo.

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