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A las 11:30 horas, el barril de brent, de referencia en Europa, para entrega en septiembre desciende un 3,97% y se encuentra en 96,63 dólares. Foto: EFE.
A las 11:30 horas, el barril de brent, de referencia en Europa, para entrega en septiembre desciende un 3,97% y se encuentra en 96,63 dólares. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent, que cotizaba a primera hora de la mañana, antes de la apertura de los mercados europeos, con una leve caída del 0,49%, desciende ya cerca del 4 %, por lo que el barril ha pasado de los 100 dólares con los que cerró ayer la sesión a situarse por debajo de 97.

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