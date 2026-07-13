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Resumen

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El brent, el crudo de referencia en Europa, se revaloriza el 4,21%, hasta los 79,21 dólares, después de terminar el viernes con una leve caída del 0,38 %, hasta los 76,01 dólares el barril. Foto: EFE.
El brent, el crudo de referencia en Europa, se revaloriza el 4,21%, hasta los 79,21 dólares, después de terminar el viernes con una leve caída del 0,38 %, hasta los 76,01 dólares el barril. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El barril de petróleo brent para entrega en septiembre se dispara este lunes más del 4%, hasta los 79 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante las nuevas tensiones en Irán y en el Estrecho de Ormuz.

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