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Resumen

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Antes de la apertura del mercado, el barril de brent para entrega en septiembre se sitúa en 96,12 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube 1,51%, hasta los 88,14 dólares. (Foto: EFE)
Antes de la apertura del mercado, el barril de brent para entrega en septiembre se sitúa en 96,12 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube 1,51%, hasta los 88,14 dólares. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del petróleo brent continúa al alza con una subida del 2,14% y superando el precio del barril los 96 dólares con el conflicto entre EE.UU. e Irán enquistado y después de que este miércoles la Casa Blanca anunciara represalias directas contra objetivos civiles estratégicos iraníes.

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