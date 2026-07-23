El precio del petróleo brent continúa al alza con una subida del 2,14% y superando el precio del barril los 96 dólares con el conflicto entre EE.UU. e Irán enquistado y después de que este miércoles la Casa Blanca anunciara represalias directas contra objetivos civiles estratégicos iraníes.

Antes de la apertura del mercado, el barril de brent para entrega en septiembre se sitúa en 96,12 dólares, mientras que el west texas intermediate (WTI), de referencia en EE.UU., también sube 1,51%, hasta los 88,14 dólares, y el gas natural TTF sube un 1,26 %, hasta los 66,32 euros el megavatio/hora.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró el miércoles que cualquier ataque contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz será respondido con la destrucción de infraestructuras como puentes o centrales eléctricas, incluso en zonas próximas a la capital iraní.

Asimismo, el ataque de los rebeldes hutíes desde Yemen contra al menos un petrolero saudí en el mar Rojo abre un nuevo frente de conflicto en otra importante vía comercial del crudo en el mundo, en el duodécimo día de ofensiva de EE.UU. contra Irán pese al acuerdo alcanzado en junio.

El miércoles el brent cerró con una subida del 3,36%, hasta 94,07 dólares, ante la preocupación por la seguridad del tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz tras la escalada bélica entre Estados Unidos e Irán.

Además, la caída de los inventarios de crudo en Estados Unidos, mayor de la esperada, reforzó el avance de los precios al interpretarse como una señal de mayor demanda en el principal consumidor mundial de petróleo.

Asimismo, en un contexto de descenso de la actividad de las refinerías, la Administración de Información de Energía (AIE) de EE.UU. dijo que la semana pasada aumentaron las existencias de crudo y combustibles en este país.