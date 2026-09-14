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Resumen

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A las 07.00 horas de este lunes, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube 2,6% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,30 dólares. Foto: EFE.
A las 07.00 horas de este lunes, el crudo brent, el de referencia en Europa, sube 2,6% en el mercado de futuros de Londres, hasta los 107,30 dólares. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del petróleo brent para entrega en noviembre sube este lunes el 2,6% y alcanza de nuevo los 107 dólares, mientras el mercado sigue pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

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