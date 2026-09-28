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Resumen

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El crudo de referencia de Europa, avanza ese 2,76 %, hasta los 107,05 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg.
El crudo de referencia de Europa, avanza ese 2,76 %, hasta los 107,05 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres. Fotógrafo: Dimas Ardian/Bloomberg.
/ Dimas Ardian
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent para entrega en noviembre sube este lunes el 2,76 % y supera los 107 dólares, ante la falta de acuerdos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para negociar la paz.

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