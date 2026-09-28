El precio del barril de brent para entrega en noviembre sube este lunes el 2,76 % y supera los 107 dólares, ante la falta de acuerdos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para negociar la paz.

A las 7:00 horas de este lunes (5:00 GMT), el brent, el crudo de referencia de Europa, avanza 2,76%, hasta los 107,05 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

El brent sube nuevamente, después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, asegurase que Teherán “está preparado para la diplomacia y para la guerra”, tras el rechazo por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la propuesta de paz iraní en la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

En una entrevista con el canal estadounidense NBC, el jefe de la diplomacia iraní indicó que su país se “mantiene firme” ante cualquier agresión, “incluso si se llega a una guerra apocalíptica”, y aseguró que la falta de confianza con Washington sigue siendo el principal obstáculo para avanzar en las negociaciones y poner fin a la guerra.

La semana pasada, durante la celebración de la Asamblea General de la ONU, Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspendiera las sanciones a su crudo y restableciera el alto el fuego.

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Trump rechazó el sábado la propuesta y continúo presionando para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

En este sentido, Araqchí insistió en que Teherán quiere “poner fin a esta guerra de agresión” y que “siempre hay esperanza para la diplomacia”, aunque “no haya motivos para volver a ella ni para interactuar nuevamente con esta Administración, debido a su comportamiento durante los últimos dos años”, después de que Washington atacara territorio iraní en 2025 y 2026 mientras ambas partes mantenían contactos diplomáticos.

El brent vuelve a subir este lunes después de cerrar el pasado viernes con una caída del 2 %, mientras aún existía en el mercado un moderado optimismo ante la posibilidad del avance de las conversaciones de paz entre EEUU e Irán.