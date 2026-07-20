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Resumen

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El precio del barril de brent registra una subida del 3,12 %; y se sitúa en 90,84 dólares. (Foto: EFE)
El precio del barril de brent registra una subida del 3,12 %; y se sitúa en 90,84 dólares. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del barril de brent sube en torno al 3% y supera los 90 dólares después de situarse la pasada madrugada por encima de 91 dólares tras registrarse en las últimas horas nuevos bombardeos de EE. UU. contra objetivos de Irán por novena jornada consecutiva.

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