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En el inicio de la sesión, el crudo brent ha llegado a registrar una caída superior al 2%, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares. Foto: GEC.
En el inicio de la sesión, el crudo brent ha llegado a registrar una caída superior al 2%, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo brent, el de referencia en Europa, que en la apertura de este miércoles ha llegado a descender más del 2 %, ha borrado esa caída y a mediodía sube con fuerza, más del 3 %, y roza los 107 dólares por barril.

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