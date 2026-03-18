El petróleo brent, el de referencia en Europa, que en la apertura de este miércoles ha llegado a descender más del 2 %, ha borrado esa caída y a mediodía sube con fuerza, más del 3 %, y roza los 107 dólares por barril.

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A las 13.45 horas, el brent sube el 3,32%, hasta los 106,95 dólares. Asimismo, el petróleo intermedio de Texas (WTI), que durante casi toda la mañana ha cotizado a la baja, avanza a esta hora el 1,35%, hasta los 96,82 dólares.

En el inicio de la sesión, el crudo brent ha llegado a registrar una caída superior al 2%, hasta tocar un mínimo en los 100,34 dólares.

Los expertos atribuían la corrección del petróleo al hecho de que la región semiautónoma iraquí de Kurdistán anunciara que permitirá al Gobierno federal de Irak reanudar las exportaciones petroleras por su oleoducto.

No obstante, el precio de la energía se mantiene al alza ante la persistencia del bloqueo del tráfico en el estrecho de Ormuz, y los nuevos ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.