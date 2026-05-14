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La producción de petróleo de la OPEP, golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34%. Foto: EFE.
La producción de petróleo de la OPEP, golpeada por la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, continuó cayendo hasta mediar en abril los 18,98 millones de barriles diarios (mbd), casi un 34%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una bajada de 0,61%, hasta los 100,4 dólares el barril, cuando los inversores analizan los últimos datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que recortó ayer su previsión de demanda.

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