El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 0,86%, hasta los 85,23 dólares el barril, a medida que se difuminan las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el estrecho de Ormuz es un “nuevo territorio estadounidense”.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,73 dólares respecto al cierre anterior.

En tanto, es la tercera sesión consecutiva que el precio del oro negro sube.

Trump insistió este martes en denominar al Estrecho de Ormuz como “nuevo territorio estadounidense”, al publicar una fotografía en su red, Truth Social, con esta denominación.

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En la imagen se ve un mapa del estrecho que separa el golfo Pérsico del de Omán, donde se señala con un círculo el estrecho de Ormuz y el texto “NUEVO territorio de Estados Unidos”, acompañado de una franja azul, roja y blanca con estrellas.

Ayer, 17 de agosto, venció el plazo de 60 días que se dieron EE.UU. e Irán con la firma de un memorando de entendimiento el pasado 17 de junio, que declaraba el “cese inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, como parte de un proceso para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio.

El Estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en el mayor punto de tensión en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.