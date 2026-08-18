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Resumen

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Es la tercera sesión consecutiva que el precio del oro negro sube. Foto: EFE.
Es la tercera sesión consecutiva que el precio del oro negro sube. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 0,86%, hasta los 85,23 dólares el barril, a medida que se difuminan las perspectivas de un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en que el estrecho de Ormuz es un “nuevo territorio estadounidense”.

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