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Resumen

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A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,78 dólares respecto al cierre de este martes. (Foto: EFE)
A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 3,78 dólares respecto al cierre de este martes. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abrió este jueves con una subida del 3,9%, hasta 99,83 dólares el barril, impulsado por la guerra en Irán, que se prolonga ya más de seis meses.

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