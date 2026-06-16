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Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 3,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. Foto: EFE.
Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el de referencia en Estados Unidos, restaban 3,28 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este martes 4,06%, hasta 77,47 dólares el barril, con el mercado expectante a los detalles del acuerdo de paz alcanzado entre EE.UU. e Irán.

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