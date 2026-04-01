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El crudo restaba 0,95 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
El crudo restaba 0,95 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este miércoles 0,94%, hasta los 100,43 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán le ha pedido un “alto el fuego”.

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