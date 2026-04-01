El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía este miércoles 0,94%, hasta los 100,43 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Irán le ha pedido un “alto el fuego”.

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 0,95 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump declaró que considerará la petición una vez que el estrecho de Ormuz haya sido reabierto y esté “despejado”.

“El nuevo presidente del régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, ¡acaba de pedir un alto el fuego a los Estados Unidos de América!”, aseguró Trump en la plataforma Truth Social, sin especificar a qué líder iraní se refiere.

El mandatario afirmó este martes que la guerra contra Irán no durará “mucho más” y opinó que el estrecho de Ormuz se abrirá “automáticamente” tras la salida de Estados Unidos.

La situación en el estrecho, por donde pasa una quinta parte del crudo mundial, no ha mejorado en los últimos días pese a los esfuerzos del mandatario estadounidense por conseguir que vuelva el comercio de petróleo a la zona.

Mientras tanto, los precios de la gasolina en EE.UU. superaron este martes el umbral de los 4 dólares por galón (casi 3,8 litros) por primera vez desde agosto de 2022, a medida que la crisis energética se traduce en dificultades para los consumidores.