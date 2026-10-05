icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaba 1,22 dólares respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaba 1,22 dólares respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1,22 %, hasta 90 dólares el barril, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por los países del G7 para liberar reservas de crudo y diésel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.