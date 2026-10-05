El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó la semana con una bajada del 1,22 %, hasta 90 dólares el barril, tras el acuerdo alcanzado el pasado viernes por los países del G7 para liberar reservas de crudo y diésel.

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A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, restaba 1,22 dólares respecto al cierre del día anterior.

Los países del G7 acordaron el viernes liberar 100 millones de barriles de diésel y crudo de sus reservas de emergencia y se comprometieran a no imponer restricciones a la exportación de energía, tras las presiones de Washington.

Mientras, Irán afirmó ayer que sigue estudiando los detalles de la última propuesta hecha por Estados Unidos a través de Catar, aunque indicó que ya transmitió sus consideraciones preliminares a los mediadores cataríes en el marco de los contactos indirectos entre Teherán y Washington.

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Por su parte, el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, en el cargo desde septiembre de 2021, presentó su renuncia, y en su lugar fue designado como titular interino Hamid Bovard, de acuerdo a una comunicación difundida la noche de este domingo por la agencia estatal iraní IRNA.

Asimismo, la alianza OPEP+, que lideran Arabia Saudí y Rusia, decidió mantener sin cambios, por segundo mes consecutivo, su oferta de crudo en noviembre.