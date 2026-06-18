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A las 09.00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 1,83 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
A las 09.00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., restaban 1,83 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) caía 2,38% este jueves, hasta los 74,96 dólares el barril, mientras el mercado observa atento el acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

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