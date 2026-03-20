Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sobre las 09.00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de abril restaban un 0,70% (0,67 dólares). Foto: EFE.
Sobre las 09.00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de abril restaban un 0,70% (0,67 dólares). Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes a los 95,47 dólares el barril después de la serie de medidas anunciadas por la Administración de Donald Trump para intentar contener la escalada de los precios del crudo provocada por la guerra en Oriente Medio.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.