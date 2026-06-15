El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cae este lunes 5,30%, hasta 80,38 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán alcanzaran un acuerdo de paz para poner fin a la guerra y reabrir el Estrecho de Ormuz.

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A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, restaban 4,50 dólares respecto al cierre de la jornada anterior.

El acuerdo de paz será rubricado oficialmente el viernes 19 de junio en Suiza, según anunciaron ambos países este fin de semana.

El trato, del que se desconocen los detalles concretos, busca poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero, cuando una ofensiva de Estados Unidos e Israel resultó en la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Durante esta guerra, los ojos de los inversores han estado puestos en el Estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20% del crudo mundial, ya que Irán, que nombró como sucesor al hijo del difunto líder, Mojtaba Jamenei, respondió con el cierre del enclave y con ataques contra Israel y países de la región que albergan bases estadounidenses.

Tom Essaye destaca hoy en el informe The Sevens Report que el WTI cerró el viernes con una pérdida semanal del 6,60 %.

“Una vez acordada la paz, un cierre del WTI por debajo de los 84 dólares por barril cambiaría el panorama técnico a una postura tácticamente bajista para el petróleo y para el sector energético en su conjunto”, asegura Essaye.