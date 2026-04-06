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A las 9.00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 1,66 dólares respecto al anterior cierre. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
A las 9.00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 1,66 dólares respecto al anterior cierre. (Photo by Frederic J. BROWN / AFP)
/ FREDERIC J. BROWN
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 1,49 % este lunes, hasta los 109,88 dólares el barril, mientras los inversores están pendientes de las últimas horas antes de que se cumpla el ultimátum que el presidente estadounidense, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar “el infierno”.

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