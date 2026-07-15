El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se sitúan ligeramente al alza en la mañana de este miércoles con una subida del 0,78%, hasta 79,69 dólares el barril, trás la nueva oleada de ataques contra Irán por parte de Estados Undios.

A las 09:07 hora local (13.07 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en EE.UU., sumaban 0,62 centimos de dólares respecto al cierre anterior.

El Ejército de Estados Unidos informó este miércoles que llevó a cabo nuveos ataques contra objetivos militares iraníes que “mermaron aún más la capacidad” de Irán para atacar el estrecho de Ormuz, por donde hasta hace unos meses transitaba cerca del 25 % del comercio marítimo mundial de petróleo.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) precisó en X que la operación comenzó hoy a las 7:30 de la mañana, hora del Este de Estados Unidos (11:30 GMT), y se prolongó durante 90 minutos.

Durante la ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon municiones de precisión contra sistemas de defensa costera y depósitos y plataformas de lanzamiento de misiles de crucero ubicados en la isla de Gran Tunb (Greater Tunb), en el golfo Pérsico.

“Los ataques mermaron aún más la capacidad de Irán para atacar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, detalló el Centcom, con sede en el centro de Florida.

En su informe de The Sevens Report, Tom Essaye señala hoy que la energía sigue siendo el centro de atención de los mercados de materias primas “dado el reciente resurgimiento de las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente”.

Los futuros del petróleo están experimentando un fuerte repunte esta semana, superando por momentos los 80 dólares por barril por primera vez desde mediados de junio.

Por su parte, Jonathan Torres, analista de mercado de Capitaria, señaló que el petróleo extiende su repunte por tercera sesión consecutiva y toca máximos de un mes. El petróleo brent cotiza entre US$85 y 86 por barril, con un avance cercano al 2%, mientras que el WTI se ubica entre US$ 79 y 81, subiendo alrededor de 1.8%.

El motivo detrás de esta alza es la escalada militar entre Estados Unidos e Irán. Washington lanzó una nueva ofensiva contra activos militares iraníes cerca del Estrecho de Ormuz y reimpuso el bloqueo naval a los puertos de Irán. Como respuesta, la Guardia Revolucionaria iraní amenazó con cerrar otras rutas de exportación energética que benefician a Estados Unidos y sus aliados. Esto reactiva el temor del mercado a una disrupción en Ormuz, paso por el cual transita cerca del 20% del petróleo mundial. Como dato adicional, Trump retiró el impuesto del 20% al tránsito de barcos por el estrecho, pero esa medida no logró compensar el temor a una afectación real del suministro.

En cuanto al impacto en Perú, Torres recordó que somos un país importador neto de combustibles, por lo que un petróleo más caro presiona directamente el precio de gasolinas y diésel en grifo. Esto eleva el riesgo de un repunte en la inflación importada, justo en un momento en que el Banco Central de Reserva (BCR) viene monitoreando de cerca la trayectoria de precios internos.

Sobre el USD/PEN, la reacción suele ser mixta: un shock petrolero incrementa la factura de importación energética, lo que presiona al sol hacia la depreciación, pero en episodios de aversión al riesgo global el dólar también tiende a fortalecerse frente a monedas emergentes en general. Los sectores más sensibles a este movimiento son transporte, pesca por el combustible de flota, y agroexportación por costos logísticos. También vale la pena vigilar a Southern Copper y otras mineras con operaciones intensivas en energía, que podrían ver presión en costos si el rally se sostiene.

Mientras el mercado siga operando sobre riesgo geopolítico y no sobre un cambio estructural de oferta, deberíamos esperar alta volatilidad pero sin garantía de continuidad direccional. El nivel clave a vigilar es si Ormuz sufre una disrupción física real, porque ahí el escenario cambiaría de una simple prima de riesgo a un shock de oferta genuino. Para el sol peruano, considero que el canal más relevante no es tanto el petróleo en sí mismo, sino el apetito por riesgo a nivel global: si esto deriva en un escenario de risk-off generalizado, el USD/PEN podría sentir más presión por el lado del dólar fuerte que por el costo energético puro.