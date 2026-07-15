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Resumen

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Por su parte, el petróleo Brent cotizó entre US$85 y 86 por barril, con un avance cercano al 2%. Foto: EFE.
Por su parte, el petróleo Brent cotizó entre US$85 y 86 por barril, con un avance cercano al 2%. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se sitúan ligeramente al alza en la mañana de este miércoles con una subida del 0,78%, hasta 79,69 dólares el barril, trás la nueva oleada de ataques contra Irán por parte de Estados Undios.

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