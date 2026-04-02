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Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 12,81 dólares con respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 12,81 dólares con respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este miércoles 12,79%, hasta los 112,93 dólares el barril, después de que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decepcionara a los inversores que esperaban un rápido fin de la guerra con Irán.

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