El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparaba este miércoles 12,79%, hasta los 112,93 dólares el barril, después de que el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decepcionara a los inversores que esperaban un rápido fin de la guerra con Irán.

A las 9:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 12,81 dólares con respecto al cierre del día anterior.

En un discurso pronunciado a última hora del miércoles, el mandatario estadounidense afirmó que seguía buscando un acuerdo diplomático para poner fin al conflicto y que completará sus objetivos militares en Irán en unas “dos o tres semanas”.

No obstante, también prometió atacar a Irán “con extrema dureza” en las próximas semanas y reducir al país “a la Edad de Piedra”, en un discurso en el que no hizo referencia a la posibilidad de enviar tropas sobre el terreno ni aportó detalles más concretos tras más de un mes de hostilidades.

La falta de un cronograma claro mermó las esperanzas de los inversores de que la guerra pudiera llegar a un rápido desenlace y de que el estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural- pudiera abrirse pronto, permitiendo que el petróleo volviera a fluir libremente desde el golfo Pérsico hacia los mercados mundiales.

Tom Essaye indica hoy en su informe The Sevens Report que la guerra en Oriente Medio y su repercusión en los mercados físicos globales continúan siendo el catalizador principal.

“Hasta que no haya claridad respecto a un alto el fuego -y, en última instancia, sobre la reapertura del estrecho de Ormuz al tráfico de buques cisterna-, persistirá en el mercado del petróleo una dinámica alcista impulsada por el temor (tal como estamos observando esta mañana, con los precios del crudo repuntando hasta situarse cerca de máximos de varias semanas)”, anota Essaye.