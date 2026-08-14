icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,02 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Los contratos de futuros del WTI para el mes de septiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,02 dólares respecto al cierre anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este viernes con una subida del 0,02 %, hasta los 81,27 dólares el barril, después de que Estados Unidos amenazara a Irán con un aislamiento económico.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.