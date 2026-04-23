Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares con respecto al cierre anterior, cuando avanzó 3%.(Foto: EFE)
Los contratos de futuro del WTI para el mes de junio, el de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,10 dólares con respecto al cierre anterior, cuando avanzó 3%.(Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este jueves 0,11%, hasta los 93,06 dólares el barril, mientras los operadores siguen de cerca la situación en el Estrecho de Ormuz.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.