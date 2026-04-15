Resumen

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A las 9.00 hora local el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,47 dólares con respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
A las 9.00 hora local el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,47 dólares con respecto al cierre del día anterior. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una leve subida del 0,5%, hasta los 91,75 dólares el barril, rompiendo con la tendencia a la baja del martes.

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