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Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,54 dólares con respecto al cierre del día anterior.. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,54 dólares con respecto al cierre del día anterior.. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes con una subida del 0,54%, hasta los 102,5 dólares el barril, ante las nuevas tensiones surgidas entre Estados Unidos e Irán sobre el estrecho de Ormuz.

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