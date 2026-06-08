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Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,20 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,20 dólares respecto al cierre de la jornada anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 1,39 %, hasta 91,75 dólares el barril, después de que Irán lanzase anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondiera con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

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