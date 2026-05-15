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Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares respecto al cierre anterior.(Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares respecto al cierre anterior.(Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este viernes un 2,96 %, hasta los 104,16 dólares el barril, después de que el viaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China concluyera sin acuerdos concretos sobre la guerra de Irán y la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

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