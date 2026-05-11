Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares con respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,99 dólares con respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes 3,13%, hasta los 98,41 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazara este domingo la propuesta de paz enviada por Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio por considerarla “totalmente inaceptable”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.