Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., sumaban 4 dólares respecto al cierre anterior. Foto: GEC.
Los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el de referencia en EE.UU., sumaban 4 dólares respecto al cierre anterior. Foto: GEC.
Por Redacción EC

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este miércoles 4%, hasta los 103,9 dólares por barril, con el mercado pendiente de la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

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