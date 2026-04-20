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los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaban 4,81 dólares respecto al cierre anterior del viernes. Foto: GEC.
los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaban 4,81 dólares respecto al cierre anterior del viernes. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este lunes un 5,74 %, hasta los 88,66 dólares el barril, después de que el ataque de Estados Unidos contra un buque iraní cerca del estrecho de Ormuz desatara de nuevo las tensiones entre ambos países.

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