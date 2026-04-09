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A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 5,20 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE).
A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 5,20 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE).
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves 5,51%, hasta los 99,61 dólares el barril, después de que Irán acusara a EE.UU. de violar elementos de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre ambos países.

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