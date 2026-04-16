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Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,90 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE).
Los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaban 0,90 dólares con respecto al cierre del día anterior. (Foto: EFE).
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una subida de un 0,99 %, hasta los 92,19 dólares el barril, mientras los inversores siguen atentos a los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán y a la situación en el estrecho de Ormuz.

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