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Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,56 dólares respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,56 dólares respecto al cierre anterior. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) empezó este martes con una subida de un 1,87 %, hasta 84,79 dólares el barril, tras nuevos ataques entre Estados Unidos (EE.UU.) e Irán.

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