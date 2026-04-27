El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes con una subida de 1,98%, hasta los 96,27 dólares el barril, después de que el presidente de estados Unidos, Donald Trump, anunciara que no enviaría enviados estadounidenses a Pakistán para las conversaciones de paz con Irán.

LEE TAMBIÉN: Departamento de Justicia archiva investigación contra la Reserva Federal y Jerome Powell

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., sumaba 1,87 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El sábado Donald Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

No obstante, Trump pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.

Ayer, Trump aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.