icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.
A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del WTI para el mes de octubre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,17 dólares respecto al cierre anterior.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subía este martes un 1,28 %, hasta 92,65 dólares el barril, después de que los rebeldes hutíes del Yemen, aliados de Irán, reivindicaran ataques contra Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.