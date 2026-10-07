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Resumen

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Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,59 dólares respecto al cierre del día anterior. Foto: EFE.
Los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,59 dólares respecto al cierre del día anterior. Foto: EFE.
Por Agencia EFE

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) subía este miércoles un 0,66 %, hasta 90,03 dólares el barril, mientras las negociaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz continúan estancadas.

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