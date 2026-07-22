El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abría este miércoles con una subida del 3,05 %, hasta 86,91 dólares el barril, tras la nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán.

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,57 dólares respecto al cierre anterior.

Estados Unidos completó ayer martes su undécima noche consecutiva de ataques contra Irán, en una nueva operación que, según el Comando Central estadounidense (CENTCOM), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar.

En un comunicado, las fuerzas estadounidenses también afirmaron que el estrecho de Ormuz permanece “abierto” al tránsito de buques comerciales pese a los ataques iraníes contra más de 30 embarcaciones en los últimos tres meses.

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Además, aseguraron haber facilitado desde principios de mayo el paso de unos 900 barcos comerciales y 450 millones de barriles de crudo por esta estratégica ruta comercial.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, reiteró este miércoles desde Manila que su país está “dispuesto a entablar negociaciones para resolver las diferencias” con el régimen iraní, pero que Teherán, a la que acusa de “secuestrar” parte del suministro energético mundial, “no ha cumplido sus compromisos” establecidos en el alto el fuego firmado en junio.

Antes del inicio de los ataques, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, cifró en 37.500 millones de dólares el coste de la guerra de EE.UU. contra Irán.