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Resumen

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Precio del petróleo de Texas, para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,57 dólares respecto al cierre anterior. Foto: GEC.
Precio del petróleo de Texas, para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 2,57 dólares respecto al cierre anterior. Foto: GEC.
Por Agencia EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) abría este miércoles con una subida del 3,05 %, hasta 86,91 dólares el barril, tras la nueva oleada de ataques de Estados Unidos contra Irán.

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