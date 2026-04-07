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El precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación. (Foto: EFE)
El precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de desatar “el infierno” en el país en caso contrario.

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