El precio del petróleo volvió a subir mientras que las principales bolsas de valores operan con moderación, pendientes de las últimas horas del ultimátum que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz bajo amenaza de desatar “el infierno” en el país en caso contrario.

A su vez, continúan los bombardeos en toda la región, con ataques contra Irán, Israel y países del Golfo. Esto es lo más destacado del día 39 de guerra:

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Los mercados operan con cautela y el petróleo sigue subiendo

El barril de brent y el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subieron hasta los 109,77 dólares y los 112,41 respectivamente, en una jornada marcada por la cautela ante la evolución del conflicto en Oriente Medio.

Wall Street cerró en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subió un 0,36 %. Las principales bolsas asiáticas, como el Kospi surcoreano o el Nikkei japonés, registraban ligeras variaciones durante las horas de negociación.

En otros mercados, el oro, activo refugio, subía un 0,03 %, hasta los 4.681 dólares la onza; y la plata ganaba un 0,22 %, a 73,08 dólares la onza.

Los inversores siguen de cerca los contactos entre Estados Unidos e Irán después de que Teherán presentara una propuesta de diez puntos para poner fin a la guerra que descarta un alto el fuego temporal y plantea un acuerdo permanente, con exigencias como el levantamiento de sanciones y garantías sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Japón pide a Irán garantizar la seguridad en Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Toshimitsu Motegi, urgió en una llamada telefónica con su homólogo iraní, Abás Araqchí, a garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz en medio de la liberación de un ciudadano nipón detenido.

Trump insiste en sus amenazas contra Irán

Trump insistió este lunes en sus amenazas contra Teherán, aunque volvió a enviar mensajes contradictorios sobre la guerra, y mantuvo la incertidumbre horas antes de que venza el ultimátum lanzado al país persa para alcanzar un acuerdo.

El mandatario estadounidense aseguró que cree que Irán está negociando “de buena fe” con su país y que “les gustaría poder llegar a un acuerdo”, aunque no quiso dar detalles sobre un posible alto el fuego.